Kardeş kardeşi bıçaklamış sonra dönmüş yine kucaklamış atasözünün anlamı nedir?

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Kardeş kardeşi bıçaklamış sonra dönmüş yine kucaklamış atasözünün anlamı nedir?
Kardeş kardeşi bıçaklamış sonra dönmüş yine kucaklamış atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Kardeş kardeşi bıçaklamış sonra dönmüş yine kucaklamış atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanlar bazen kendi öz kardeşine bile büyük bir kötülük yapabilmekle birlikte o kötülüğün sonucunda kardeşini büyük bir zarara sürükleyeceğini de bilir. Onun kötü halini görünce de pişmanlık duyar ve yaptığı kötülüğü düzeltme gayreti içine girer.

Kardeşine zarar gelmek üzereyken içi sızlar ve imdadına koşar.

Sevgi bağı, bazen kan bağından daha güçlüdür. Kardeş kardeşten vazgeçebilir ama sevgisi onu hep el üstünde tutar.

KARDEŞ KARDEŞİ BIÇAKLAMIŞ SONRA DÖNMÜŞ YİNE KUCAKLAMIŞ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bakma sen bu yaşlarınızda kedi köpek gibi olduğunuza, hele bir büyüyün birbirinize nasıl düştün olacaksınız. Hem ne demişler kardeş kardeşi bıçaklamış sonra dönmüş yine kucaklamış. Kavgalar sizi birbirinize bağlayacak, neye kızdığınızı, neye öfkelendiğinizi zamanla öğreneceksiniz."

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