Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada

İzmir'de, Karabağlar Sanayi Sitesi'nde yaşanan bir olayda, H.A. (22) isimli şahıs, Aslan İşcan'ı (46) 8 kez bıçakladıktan sonra ağabeyi A.A. (31) tarafından arkasından tabanca ile ateş edilerek ağır yaralanmasına neden oldu.