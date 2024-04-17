Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada

Kaynak: DHA
Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada
İzmir'de, Karabağlar Sanayi Sitesi'nde yaşanan bir olayda, H.A. (22) isimli şahıs, Aslan İşcan'ı (46) 8 kez bıçakladıktan sonra ağabeyi A.A. (31) tarafından arkasından tabanca ile ateş edilerek ağır yaralanmasına neden oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, İşcan'ın kaçarken vurulduğu görüldü.

İşcan, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı.

Olayın 'yol verme' meselesi nedeniyle başladığı öne sürülürken, soruşturma devam ediyor.

kardesi-bicakladi-agabeyi-tabanca-ile-a-41283-4.jpg

kardesi-bicakladi-agabeyi-tabanca-ile-a-41283-6.jpg

kardesi-bicakladi-agabeyi-tabanca-ile-a-41283-5.jpg

kardesi-bicakladi-agabeyi-tabanca-ile-a-41283-1.jpg

kardesi-bicakladi-agabeyi-tabanca-ile-a-41283-2.jpg

kardesi-bicakladi-agabeyi-tabanca-ile-a-41283.jpg

Son Haberler
AKP MKYK sonrası flaş kabine açıklaması. Seçimin faturası kime kesilecek Gündem
AKP MKYK sonrası flaş kabine açıklaması. Seçimin faturası kime kesilecek
'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
İpsala'da kooperatif başkanı silahlı saldırı sonucu öldürüldü Yerel Haberler
İpsala'da kooperatif başkanı silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Pasifik'te gerginlik. Çin jetleri, ABD uçağının peşine düştü Gündem
Pasifik'te gerginlik. Çin jetleri, ABD uçağının peşine düştü
Kız isteme töreninde tuzlu kahve damadın arkadaşına gitti Video
Kız isteme töreninde tuzlu kahve damadın arkadaşına gitti