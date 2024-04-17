Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada
Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada
Kaynak: DHA
İzmir'de, Karabağlar Sanayi Sitesi'nde yaşanan bir olayda, H.A. (22) isimli şahıs, Aslan İşcan'ı (46) 8 kez bıçakladıktan sonra ağabeyi A.A. (31) tarafından arkasından tabanca ile ateş edilerek ağır yaralanmasına neden oldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, İşcan'ın kaçarken vurulduğu görüldü.
İşcan, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı.
Olayın 'yol verme' meselesi nedeniyle başladığı öne sürülürken, soruşturma devam ediyor.