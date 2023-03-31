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İlhan İrem'in mirası kriz yarattı. Kardeşi itiraz etti

Sekiz ay önce hayatını kaybeden İlhan İrem’in ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasiyetnamesinin yerine getirilmesi için dava açtı. Vasiyetnamede İrem'im tüm mal varlığını eşine bıraktığı görülünce sanatçının kardeşi itiraz etti.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:05
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Kardeşi itiraz etti! İlhan İrem'in mirası kriz yarattı

İlhan İrem'in mirası kriz yarattı. Kardeşi itiraz etti
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; 8 ay önce hayata veda eden İlhan İrem’in ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasiyetnamesinin yerine getirilmesi için dava açtı.

Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede İlhan İrem, tüm mirasını eşi Hansu İrem’e bıraktığı görüldü.

Sanatçının kardeşi Erkan Aldatmaz ise abisinin e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını ve mirasın iptali gerektiğini iddia etti. 

Aldatmaz, kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır’ın da mirasta hakkı olduğunu iddia ederek dava sonuçlanıncaya kadar İrem’in tüm malvarlığına tedbir konulmasını talep etti. 
 

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