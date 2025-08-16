Kardeşinden Özcan Deniz'e skandal suçlama: Tokat atıp boğazımı sıktı

Son günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz’e kardeşi Yurda Gürler’den şoke eden suçlama. Gürler ağabeyi Özcan Deniz’in 4 yıl önce kendisine şiddet uyguladığını boğazını sıkıp tokat attığını söyledi.

Aile sorunlarıyla boğuşan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Deniz tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi olduğunu söylemişti.

Ünlü şarkıcının kardeşi Yurda Gürler, Beyaz Magazin’e çarpıcı açıklamalarda bulundu

“BANA TOKAT ATIP BOĞAZIMI SIKTI"

Gürler, abisinin Samar Dadgar yüzünden kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek hukuki sürecin başladığını söyledi.

Gürler “Olayları Samar Dadgar’ın lehine çevirip üzerimizden prim kazanmaya çalışıyor. Kariyerini bitirmemek için konuşmadım. Özcan Deniz, 4 yıl önce bana tokat atıp boğazımı sıktı. Olayı yargıya taşıdım artık hukuki süreç başladı. Samar yüzünden bana şiddet uyguladı."

"SAMAR 'OH OLSUN' DEDİ"

Gürler, "Samar, elini kalbine götürerek ‘Oh olsun’ dedi. İlk eşimden yeni ayrılmıştım. Annem, çocuğum ve bakıcımız da oradaydı" dedi.

“AĞABEYİM BİZDEN UTANIYOR”

Yurda Gürler, Özcan Deniz’in ailesinden utandığını öne sürerek şöyle konuştu:

“Ercan abim bu kadar elini çektiği için Özcan ağabeyim de mahremini ortaya döküyor. Annem, evlatlarını çok özledi. Özcan ağabeyim anda yaşamayı seven biri. Geçmişine ait hiçbir bağlantıyı bugün istemiyor. İşin en acı tarafı Özcan ağabeyim bizden utanıyor. Bu yüzden de bizi bu kadar aşağılıyor. Bu işimi de etkilemeye başladı.”

