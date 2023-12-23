Kardeşini felç bırakan adamı 13 yıl sonra öldürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde, Meydani Ahmet Bey Sokak’ta meydana gelen olayda, Ramazan Demir, Mehmet Yıldız'ın iş yerine giderek dışarıya çıkmasını bekledi.

Demir, Mehmet Yıldız'ın iş yerinden çıktığı sırada yanına giderek önce karnına tabancayla ateş etti. Demir, yere yığılan Yıldız'ın yanına gelerek göğsüne 5 el daha ateş ederek olay yerinden hiç bir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldız'a çevrede bulunan bir esnaf kalp masajı yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle Yıldız, ambulansa kaldırıldı. Bu esnada baba Bircan Yıldız ağlayarak "Yaşıyor değil mi doktor?" diye sordu. Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Ramazan Demir'i yakalayarak gözaltına aldı.