Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı.

Olay, 28 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Akarca Mahallesi’nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu’nda gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre öğretmenlik yapan bir kadın, aynı okulda görev yapan bir öğretmen ile ders programı konusunda tartıştı. Yaşanan tartışmayı kadın öğretmen ağabeyine anlattı.

AĞABEY OKULDA DEHŞET SAÇTI

sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı öğretmeni ve kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmene saldırarak tekme tokat dövdü. Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken saldırgan şahıs, kapıyı tekmeleyip öğretmenlere okulu dar etti.

Saldırgan şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi okuldan uzaklaştı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine okula ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan öğretmenlerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Darp raporu alan öğretmenler kendilerine saldıran şahıstan şikayetçi oldu. Öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı.