Kardeşlerim'e flaş transfer! Eşiyle aynı dizide rol alacak

Atv ekranlarında 4 sezondur izleyicisinin karşısına çıkan Kardeşlerim dizisine yeni bir isim katıldı. Son olarak geçtiğimiz yıl Bir Küçük Gün Işığı adlı dizide rol alan Şeyma Korkmaz yeni sezonda Kardeşlerim dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Beni Affet adlı dizide hayat verdiği Feride karakteriyle şöhreti yakalayan Şeyma Korkmaz SnobMagazin'de yer alan habere göre; Kardeşlerim dizisine 99. bölümden itibaren dahil olacak. Korkmaz, Kardeşlerim'de, Süsen karakterinin annesi Süreyya karakterini oynayacak.

EŞİYLE AYNI DİZİDE

Şeyma Korkmaz henüz evli değilken eşi Cüneyt Mete ile Beni Affet adlı günlük dizide birlikte rol almıştı.

Korkmaz şimdi eşiyle birlikte ikinci kez aynı dizide rol almış olacak. Cüneyt Mete Kardeşlerim'de Orhan karakterini oynuyor.

