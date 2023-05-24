Kardeşlerim'in yıldızı evleniyor. Cihan Şimşek düğün tarihini duyurdu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek geçtiğimiz 30 Aralık'ta sevgilisine Belgrad'da evlenme teklifi etmişti. Cihan Şimşek "23 Haziran'da düğünümüze bekliyoruz" dedi.

Kardeşlerim'in yıldızı evleniyor. Cihan Şimşek düğün tarihini duyurdu

Atv ekranlarında yayınlanan “Kardeşlerim” dizisinin usta isimleri önceki gün akşam yemeği için bir araya geldi. Rumo Ristorante isimli mekanda yemek yedikten sonra gazetecilerle bir araya gelen Turan Cihan Şimşek, Sinem Şimşek, Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir’in keyifleri yerindeydi.

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Belgrad’da Cihan Şimşek’in evlenme teklifini kabul eden Sinem Şimşek, “Tarih yaklaşıyor. Neredeyse 1 ay kaldı. Düğün için oldukça heyecanlıyız. 23 Haziran’da herkesi bekliyoruz” dedi.

Cihan Şimşek ise “Her şey güzel gidiyor. Dizimizin son iki bölümü kaldı. Düğün içinde oldukları heyecanlıyız. Hazırlıklarımız devam ediyor. 23 Haziran’da bekliyoruz” dedi. Çift balayı için Avrupa’da bir yere gideceklerini dile getirdi.

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