Kardeşlerin miras kavgası... Menzil Holding’te 10 milyar lira paylaşılamıyor

Menzil’deki milyar liralık vurgun iddiası gündeme damga vurdu. Menzil’in mevcut lideri Seyyid Muhammed Saki Erol Elhüseyni, Semerkand Vakfı yöneticilerinin kendi adlarına kurdukları şirketlere 10 milyar TL para aktardığını öne sürdü.

MİRASLAR İÇİN MAHKEME KURULDU

Cumhuriyet Gazetesi’nden Aytunç Türkmen’in haberine göre; Menzil cemaatinin başındaki isim Seyyid Abdulbaki Elhüseyni’nin hayatının kaybetmesinin ardından evlatlar arasında bir miras kavgası patlak vermişti. Cemaat ise 22 Ekim’de cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Menzil köyünde bulunan Menzil Camisi’nde toplantı gerçekleştirdi. Miras kavgasını “şeriata” (İslam hukuku) göre çözülmesi için “cemaat mahkemesi” kuruldu. Mahkemenin çalışmaları tamamlandı. Cemaatin mevcut başındaki Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni dışındaki diğer kardeşlerden peş peşe açıklama geldi.

KARDEŞLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Elhüseyni’nin bilinen 5 oğlunun 4’ü tarafından 30 Ekim’de yapılan açıklamada; Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin sözde cemaat mahkemesinin tek taraflı olarak “yetkisini kısıtladığı” öne sürüldü. Yapılan açıklamada, “Hükmün aleyhte karara bağlanmasını engellemek için abimiz (Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni) kendi komisyonunun bir bölümünü toplantılara göndermedi. Daha sonra hakem heyetinin yetkisini kısıtladığını kamuya açık olmayan özel bir görüşmede kendilerine ifade etti. Heyetin ele alarak karara bağladığı konuya itiraz edip, ‘Benim istediğim konudan gidilecek’ dedi. Biz, konularımızın Kuran ve sünnet çizgisinde çözülmesinden yanayız” denildi.

MENZİLDE TAPU KRİZİ

Sorunun ‘tapu krizi’ olduğu belirtiliyor. Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin cemaate ait tapuların devri konusunda sorun çıkardığı ve heyete “Bunlar yapılmadan devam etmem” dediği öne sürüldü. Yapılan açıklamada, “Söz konusu talep, süreci zora sokmak adına öne sürülmüş bir bahaneden fazlası değildir. İhtilafları yerlerin mülkiyetleri ellerinde olduğu için böyle sıkıntılar çıkıyor” ifadeleri kullanıldı.

10 MİLYAR TL’LİK VURGUN

4 kardeş tarafından öne sürülen iddialar hakkında Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni ise sessizliğini bozdu. Elhüseyni, cemaate bağlı Semerkand Vakfı yöneticileri tarafından Menzil’in kasasından 10 milyar TL vurgun yapıldığını iddia etti. Elhüseyni, vakfın başkanı Yakup Yakupoğlu ile vakfın genel istişare kurulu üyeleri Ahmet Türk ve Hüseyin Kadıoğlu ile vakfın bilinen isimlerinden Abdurrahman Bayrakçı’nın “şebeke” oluşturarak bu vurgunu yaptığını öne sürdü.

ELHÜSEYNİ: ŞEBEKE BUNLAR, BÖYLE ÇOK YER VAR

Konuya ilişkin Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni, şu ifadelere yer verdi:

“İngiltere’de 2 tane dergah var. Abdurrahman Bayrakçı’nın üzerine yapmışlar. Seyyid Mübarek’le 25 sene birlikte okudular. Almanya’da aynı villanın içinde altı-üstlü kaldılar. Orasının tapusu da Abdurrahman’ın üzerinde. Daha enterasan, satışta alan Seyyid Mübarek, satan muhasebeci. Bayrakçı’nın hesabına 40 milyon TL para yatırmışlar. Bütün Avrupa’da 4-5 tane şirket kurmuşlar. O iyi kalpli sofilerden alarak, şirketlere devretmişler. Hüseyin Kadıoğlu ve Ahmet Türk’ün üzerine şirket kurmuşlar. Oranın tapularını şirkete aktarmışlar. Şebeke bunlar. Böyle çok yer var. Biz şikayet edeceğiz, devlet tespit edecek. Büyümüz böyle istedi böyle yaptık. Büyüklerini söylemiyorlar. Ben söyleyeyim. Büyükleri; Seyyid Muhammed Fettah, sözcüleri Seyyid Muhammed Emin (küçük kardeş)... Büyükleri bunlardır.”