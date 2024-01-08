Kargalar akbabaya saldırdı

İstanbul'un Kartal ilçesinde göç sırasında yorgun düşen akbaba, sahilde bir aydınlatma direğinin üzerine kondu.

Akbabayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri önlem alarak akbabayı direkten indirmek istedi.

Aydınlatma direği üzerinde dinlenen akbabaya, kargalar saldırmaya çalıştı. Akbaba bir süre sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile anbean kayda aldı.

Sahilde akbabayı gören Abdullah Güneyli, “Bir buçuk saat önce yürüyüş yapıyordum. Yerde yaralı bir akbaba gördüm. 112'yi aradım itfaiyeye haber verdik. Kargaların akbabanın üzerine üşüştüğünü gördük. İtfaiyeden arkadaşlar gelince Akbaba uçtu. Hala da şu anda kovalıyorlar. Ayağında da bir halka vardı. Büyük bir ihtimal yabancı menşe ile bir ülkenin kontrolünde olan bir hayvandı” dedi.