Kargalar akbabaya saldırdı

Kaynak: İHA
Kargalar akbabaya saldırdı
Kartal'da yorgun düşmesi nedeniyle sahile inen akbabaya kargalar saldırdı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde göç sırasında yorgun düşen akbaba, sahilde bir aydınlatma direğinin üzerine kondu.

Akbabayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri önlem alarak akbabayı direkten indirmek istedi.

Aydınlatma direği üzerinde dinlenen akbabaya, kargalar saldırmaya çalıştı. Akbaba bir süre sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile anbean kayda aldı.

Sahilde akbabayı gören Abdullah Güneyli, “Bir buçuk saat önce yürüyüş yapıyordum. Yerde yaralı bir akbaba gördüm. 112'yi aradım itfaiyeye haber verdik. Kargaların akbabanın üzerine üşüştüğünü gördük. İtfaiyeden arkadaşlar gelince Akbaba uçtu. Hala da şu anda kovalıyorlar. Ayağında da bir halka vardı. Büyük bir ihtimal yabancı menşe ile bir ülkenin kontrolünde olan bir hayvandı” dedi.

aw114918-01.jpg

aw114918-03.jpg

aw114918-04.jpg

Son Haberler
İspanya'da hastanelerde maske zorunluluğu geri getirildi Dünya
İspanya'da hastanelerde maske zorunluluğu geri getirildi
Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu. Acun Ilıcalı duyurdu Gündem
Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu. Acun Ilıcalı duyurdu
Acun Ilıcalı Liverpool'dan istediği yıldız oyuncuyu açıkladı Spor
Acun Ilıcalı Liverpool'dan istediği yıldız oyuncuyu açıkladı
Uyuşturucu satıcısı karı koca yakalandı Gündem
Uyuşturucu satıcısı karı koca yakalandı
Flaş… Flaş… AKOM uyardı 3 bölgeye fırtına geliyor Gündem
Flaş… Flaş… AKOM uyardı 3 bölgeye fırtına geliyor
Süper Lig'de erteleme maçlarının heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'de erteleme maçlarının heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor? Son muhalif aile kanalı da gidiyor mu? Fatih Altaylı açıkladı Gündem
FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor? Son muhalif aile kanalı da gidiyor mu? Fatih Altaylı açıkladı