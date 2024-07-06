Kargasıyla tatile çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kargasıyla tatile çıktı

Kargasını evde bırakmadı. Tatile kargasıyla geldi. Yanından kargasını hiç ayırmayan kadın ilgi odağı oldu.

Kargasıyla tatile çıktı

Tatile çıktı, kargasını evde bırakmadı yanında getirdi. Balıkesir’in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa’dan kargasıyla gelen Filiz Kaya, renkli görüntülere imza attı. Kaya'nın kolunda kargayı gören Erdek sakinleri böyle bir manzarayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.
Bursa'dan Erdek’teki yazlığına gelen hayvansever Filiz Kaya, yanında "Mavi" isimli kargasını da getirdi. Remziye, kardeşiyle birlikte Bursa'dan getirdiği Mavi ile birlikte Erdek'te alışveriş yaparken, denize girerken ve çeşitli mekanlarda dolaşırken dikkat çekiyor.
Filiz Kaya, "Mavi'yi bir süre önce sokakta kedilerin elinden kurtardık ve tedavisini yaptırdık. O zamandan beri bizi hiç bırakmadı. Şimdi ise Mavi ailemizin bir parçası oldu" dedi.

karga44445.jpg

kargasiyla-tatile-cikti.jpg

karga2.jpg

Son Haberler
Bozkurt kostümü ile Berlin sokaklarını karıştırdı Spor
Bozkurt kostümü ile Berlin sokaklarını karıştırdı
Tatil için geldi katil oldu! Eniştesini öldürdü Gündem
Tatil için geldi katil oldu! Eniştesini öldürdü
Emeklileri şok edecek haber. İktidara yakın gazeteciler canlı yayında açıkladı Ekonomi
Emeklileri şok edecek haber. İktidara yakın gazeteciler canlı yayında açıkladı
Herkes başkanın kolundakileri merak etti. Tarkan’ın şarkısı gibi... Gündem
Herkes başkanın kolundakileri merak etti. Tarkan’ın şarkısı gibi...
Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek Gündem
Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek
Ümit Özdağ Suriyelilere 1 yıl mühlet vereceklerini ve gitmeyenleri tutuklayacaklarını açıkladı Gündem
Ümit Özdağ Suriyelilere 1 yıl mühlet vereceklerini ve gitmeyenleri tutuklayacaklarını açıkladı