Kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı yürekler ağza geldi

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga Havalimanı'ndan Memphis kentine gitmek üzere havalanan kargo şirketi FedEx'e ait Boeing 757 tipi uçakta kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Havalimanına dönen kargo uçağı, iniş takımlarının açılmaması nedeniyle gövdesinin üzerine indi. AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, pistte ilerleyen uçağın gövdesinden sürtünmenin etkisiyle kıvılcım çıktı. Chattanooga İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, içinde 3 mürettebat bulunan uçağın pist dışında güvenli bir alanda durduğu, uçağın alev almadığı, yalnızca motorundan duman çıktığı belirtildi. Olayın ardından havalimanının ana pisti kapatıldı.