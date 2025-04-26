Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı: Tutuklamalar var

Kaynak: DHA
Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı: Tutuklamalar var

Batman'da kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çevre illerden temin edilen uyuşturucu maddeleri batı illerine kargo yoluyla sevk ettikleri tespit edilen, içlerinde kargo çalışanının da bulunduğu 4 şüpheli operasyonla yakalandı.

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