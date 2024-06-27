Kargocuyum diyen adama inanıp kapıyı açtı dehşeti yaşadı

Kaynak: İHA
Kargocuyum diyen adama inanıp kapıyı açtı dehşeti yaşadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde maskeli hırsız, kargocu olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığı genç kadını darp etti. Genç kadını 1.5 yaşındaki kızını kaçırmakla tehdit eden hırsız, bu sayede evdeki altınların yerini söyletti.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3532. Sokak'ta bulunan bir ikamette akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı .

Edinilen bilgilere göre, kamete hırsız girdiği ve evde bulunan bir kadının darp edildiği ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Adrese giden ekipler, Ayşe Demirtaş'ın başından darbe aldığını tespit ederken, genç kadın, 1.5 yaşındaki kızı ile birlikte evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin ‘kargocu’ olduğunu belirterek kapıyı açtırdığını söyledi.

KISA SÜRELİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Demirtaş, kapıyı açması ile birlikte şahsın kafasını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini ifade ederken, kendisine geldiğinde evin talan edildiğini gördüğünü söyledi. Darmadağın olan evde maskeli kişinin altınları bulamadığını aktaran Demirtaş, odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylemesi üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini ifade etti.

5 ALTIN VE 2 KÜPEYİ ALIP KAÇTI

Yüzünde maske, elinde eldiven olduğu belirtilen hırsızın genç kadının gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığı öğrenilirken, başına darbeler alan Ayşe Demirtaş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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