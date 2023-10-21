Karikatürlerin kralı geldi. Emre Ulaş'tan muhteşem hiciv

Çizdiği karikatürlerle gündemi mizahi dille sorgulatan ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki Özgür Özel’in öncülüğündeki ‘değişim’ tartışmalarını resmetti.

İşte o karikatür:

Karikatürde CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in, halihazırdaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile liderlik için ringe çıktığı görülüyor. Ringin arkasında boks eldivenleri ile oturup hazır bekleyen Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben sonrakinin kendisi olduğu mesajını veriyor. Buna tanık olan Kemal Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel’i eleştirmekte.