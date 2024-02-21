Karın ağrısı diye gitti hayatının şokunu yaşadı. Doktorları şaştı kaldı

Rahminde 16 adet iyi huylu tümör olan bir kadın olan Funda Demir, 5 yıl boyunca karın ağrısı, şişkinlik ve kanama gibi sorunlar yaşadığı bildirildi.

Ankara’daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmeye karar verdi.

Orada doktorlar, rahminde miyom adı verilen tümörler olduğunu tespit ettiler.

En büyüğü 15 santimetre olan bu tümörler, Dr. Ali Koray Bayramoğlu tarafından başarılı bir operasyonla alındı.

Dr. Bayramoğlu, Funda Demir’in rahmini korumak için organ koruyucu bir cerrahi yöntem uyguladıklarını söyledi.

Bu sayede hastanın adet döngüsü, yumurtalık sağlığı ve menopoz süreci olumlu etkilendi.

Ayrıca, miyomların kansere dönüşme riski olmadığını da belirtti.

Dr. Bayramoğlu, miyomların çok yaygın olduğunu, her 10 kadından 3 ya da 4’ünde görülebildiğini, ancak belirtiler verdiği zaman mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

Miyomların neden olduğu şikayetler arasında aşırı kanama, adet düzensizliği, ara kanama, sık idrara çıkma, kabızlık gibi rahatsızlıklar olduğunu söyledi.

Funda Demir ise ameliyat sonrası kendini çok daha iyi hissettiğini, 10 gün içinde iyileştiğini ve 16 tane miyomun çıkarıldığını öğrenince çok şaşırdığını anlattı.

Doktoruna çok teşekkür ettiğini ve haberlerden tanıştığı için çok şanslı olduğunu ifade etti.