Karın ağrısı diye gitti hayatının şokunu yaşadı. Doktorları şaştı kaldı

Kaynak: DHA
Karın ağrısı diye gitti hayatının şokunu yaşadı. Doktorları şaştı kaldı
5 yıldır karın ağrısı ve karın şişliği yaşayan Funda Demir'in rahminden en büyüğü 15 santimetre olan 16 tümör çıkarıldığı bildirildi.

Rahminde 16 adet iyi huylu tümör olan bir kadın olan Funda Demir, 5 yıl boyunca karın ağrısı, şişkinlik ve kanama gibi sorunlar yaşadığı bildirildi.

Ankara’daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmeye karar verdi.

Orada doktorlar, rahminde miyom adı verilen tümörler olduğunu tespit ettiler.

En büyüğü 15 santimetre olan bu tümörler, Dr. Ali Koray Bayramoğlu tarafından başarılı bir operasyonla alındı.

Dr. Bayramoğlu, Funda Demir’in rahmini korumak için organ koruyucu bir cerrahi yöntem uyguladıklarını söyledi.

3-002.jpg

Bu sayede hastanın adet döngüsü, yumurtalık sağlığı ve menopoz süreci olumlu etkilendi.

Ayrıca, miyomların kansere dönüşme riski olmadığını da belirtti.

Dr. Bayramoğlu, miyomların çok yaygın olduğunu, her 10 kadından 3 ya da 4’ünde görülebildiğini, ancak belirtiler verdiği zaman mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

Miyomların neden olduğu şikayetler arasında aşırı kanama, adet düzensizliği, ara kanama, sık idrara çıkma, kabızlık gibi rahatsızlıklar olduğunu söyledi.

1-004.jpg

Funda Demir ise ameliyat sonrası kendini çok daha iyi hissettiğini, 10 gün içinde iyileştiğini ve 16 tane miyomun çıkarıldığını öğrenince çok şaşırdığını anlattı.

Doktoruna çok teşekkür ettiğini ve haberlerden tanıştığı için çok şanslı olduğunu ifade etti.

2-004.jpg

İlgili Haberler
Hastanede sahte kadın doktor yakalandı. Gerekçesi şok etti
Sokak röportajında vatandaş: "Erdoğan 3 şey yaptı, cami yaptı cemaat yok, hastane yaptı doktor yok, bina yaptı alacak güç yok"
Sokak röportajında vatandaş: "Erdoğan 3 şey yaptı, cami yaptı cemaat yok, hastane yaptı doktor yok, bina yaptı alacak güç yok"
İran'da doktorlar şokta: Hastanın karnından 450 parça metal çıkarıldı
İran'da doktorlar şokta: Hastanın karnından 450 parça metal çıkarıldı
50 yıldır doktora gitmeyen kadının vücudundan çıkan şey doktorları şok etti
Zayıflamak için gittiği hastanede karnından çıkan kitle doktorları şok etti
Son Haberler
İnşaattan 80 bin liralık inşaat malzemesi çalındı Gündem
İnşaattan 80 bin liralık inşaat malzemesi çalındı
Aksaray’da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu Gündem
Aksaray’da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu
Kovid aşılarının kalp ve beyin hastalıklarını artırdığı ortaya çıktı. ABD basınından flaş iddia Dünya
Kovid aşılarının kalp ve beyin hastalıklarını artırdığı ortaya çıktı. ABD basınından flaş iddia
Manchester United satıldı. Futbolun başına o geçti. 236 milyon sterlinlik ilk icraati herkesi şaşırttı Spor
Manchester United satıldı. Futbolun başına o geçti. 236 milyon sterlinlik ilk icraati herkesi şaşırttı
Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü Gündem
Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü
İstanbul'a doğru giden TIR’ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı Gündem
İstanbul'a doğru giden TIR’ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı
Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Meclis'e sunuldu Ekonomi
Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Meclis'e sunuldu