Karın ağrıtan fark! 'Bu pazar seçim olsa' ikinci tura gerek kalmayacak

ALF Araştırma'nın 'Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?' sorusunu yönelttiği anketin sonucu Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki oy farkını gözler önüne serdi. Anket sonucuna göre tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ilk turda yüzde 50,5'lik oranlık bir oyla zafer elde edeceği belirtildi.

ALF Araştırma Türkiye’nin Seçmen Panoroması, Mayıs 2025 raporu sonuçlarını yayımladı. Seçmenlere 'Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?' sorusunda sadece iki aday seçenek gösterildi. Yanıtlarda Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 10,7 puanlık bir fark attı.

İMAMOĞLU, DİĞER PARTİLERDEN DE OY ALDI

1-10 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan araştırmada, İmamoğlu'nun DEM Parti, Zafer Partisi, İYİ Parti ve TİP seçmenlerinin yüzde 50'den fazlasının oyunu aldığı belirlendi.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALMAYACAK

Türkiye'nin Seçmen Panoraması raporunda, Erdoğan ve İmamoğlu arasında geçeceği varsayılan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turdu tamamlanacağı ve İmamoğlu'nun yüzde 50,5'lik oyla cumhurbaşkanı olacağı sonucuna varıldı.

EN BAŞARILI MİLLETVEKİLİ DE BELİRLENDİ

ALF Araştırma Mayıs ayı anketinde seçmenlere en başarılı buldukları milletvekillerin de sordu. Vatandaş memnuniyetine göre en başarılı milletvekillerinde ilk 3'te sırasıyla CHP'li Ali Mahir Başarır, İYİ Partili Turhan Çömez ve CHP'li Mahmut Tanal yer aldı.