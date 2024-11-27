'Karın başkentinde' kartpostallık görüntüler

Bitlis'te kar yağışı etkili oldu. Her yer beyazlayınca ortaya güzel görüntüler çıktı. Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis'te tarihi eserlerle bütünleşen beyaz örtünün ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest etti.

Kar kalınlığı kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesinin yürüttüğü projelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkarılan tarihi doku karla bütünleşti.

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Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derenin üzerine yapılan betonarme yapıların yıkılmasıyla her biri yaklaşık 500 yıllık olan 8 adet köprüyle birlikte "Dere Üstü Islah Projesi" çerçevesinde kale, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler gün yüzüne çıkarılmıştı.

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Türkiye'nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve "karın başkenti" olarak bilinen Bitlis'te kar yağışıyla tarihi eserlerin bütünleşmesi fotoğraf severleri de heyecanlandırdı.