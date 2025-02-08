Karın yüksekliği insan boyunu geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 metreyi geçen kar tünellerinde çalışmalar başlatıldı.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyüne bağlı Onbaşılar Mezrasında, kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen nedeniyle kapalı yolun açılması için İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı.

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Yaklaşık 3 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise adeta tünelleri andırıyor.

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