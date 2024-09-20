Karıncaların cerrahi müdahalesi: Bacak amputasyonu ile hayat kurtarma

Düzenleme: Kaynak: BBC Türkçe
Karıncaların cerrahi müdahalesi: Bacak amputasyonu ile hayat kurtarma

Florida marangoz karıncalarının kendi türünden bir başka karıncanın hayatını kurtarmak için bacak amputasyonu yaptığı belgelendi.

Doğanın en çalışkan ve organize canlıları arasında yer alan karıncalar, ilginç ve karmaşık sosyal yapılarıyla dikkat çekiyor.

Florida marangoz karıncaları üzerinde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, bu ilginç canlıların davranışlarının beklenmedik bir boyutunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bir karıncanın diğer bir karıncanın hayatını kurtarmak için bacak amputasyonu yaptığını belgelendi.

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Würzburg Üniversitesi'nden davranışsal ekologist Erik Frank, bu olayın hayvanlar alemi için çığır açıcı olduğunu belirtiyor. Daha önce karıncaların, yuva arkadaşlarını ve kolonilerini korumak amacıyla kendilerini feda ettikleri gözlemlenmişti. Ancak, bu türden bir cerrahi müdahale ilk kez kaydediliyor. Bu durum, karıncaların topluluk içindeki dayanışma ve fedakarlık düzeyinin ne denli yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

Florida marangoz karıncaları, yaralı akranlarına bakım yapmanın yanı sıra, düşman kolonilere karşı da aktif savunma stratejileri geliştiriyor. Ancak, bacak ampütasyonu gibi doğrudan bir müdahale, karınca topluluklarının işleyişini ve sosyal dinamiklerini yeni bir perspektiften anlamamıza olanak tanıyor.

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