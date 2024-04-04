Karısı evi basınca pencereden kaçtı. Görüntülere yasak aşk yakalandı

Karısının öfke patlamasına şahit olan kadın, ne yapacağını bilemez hale geldi ve son çare olarak pencereden atlayıp kaçmayı seçti. Bu olay kameralar tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada dikkat çeken bu görüntülerde, bir adamın öğle vakti evinde yaptığı gizli buluşma, eşi tarafından basıldı.

Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, eve beklenmedik bir anda geldi ve durum birdenbire karıştı.

Kocasını ve onun sevgilisini gören kadın, öfkeyle çılgına döndü.

Öfkeli eşten kaçmak isteyen kadın, evin penceresinden atlayarak olay yerinden uzaklaşmayı tercih etti. Bu anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.