Karısı kardeşi çıktı. Böylesi Yeşilçam’da bile olmaz

Bir adam, yaptığı sosyal medya paylaşımında, böbreklerinden birini bağışlayarak karısının hayatını kurtarmak istediğini ifade etti. İki çocuğu olduğunu belirten genç adam, "Akrabalarına test yapıldı ve uygun donör bulunamadı. Bunun zor bir ihtimal olduğunu biliyordum bu yüzden bağış yapıp yapamayacağımı görmek için test yaptırmaya karar verdim.” İfadelerini kullandı.

Daha sonra, kendisine, eşinin dokularıyla uyumlu olduğunu aktaran bir telefon aldığını söyleyen adam, “Doktor daha sonra HLA (insan lökosit antijeni) doku testi sonuçlarından elde edilen bazı bilgiler nedeniyle ek testler yapmak istediğini söyledi. Fazla düşünmedim ve kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Genç adam, test sonuçları geldiğinde kendisinin ve karısının anormal derece yüksek bir eşleşme yüzdesine sahip olduğunu öğrenince hayrete düştüğünü Reddit'te anlattı ve "Şok oldum ve kafam karıştı. DNA bilgisinin nesiller boyunca nasıl aktarıldığı nedeniyle bir ebeveynden çocuğa en az yüzde 50'lik bir eşleşme olabileceğini ve kardeşlerin de yüzde 0-100'lük bir eşleşme olabileceğini açıkladı. Karı-koca olarak iyi bir eşleşme nadir görülen bir durumdu.” dedi.

"Biz akrabayız, hayır, şaka yapmıyorum. İleriye doğru ne yapacağımı bilmiyorum ama bunun yanlış olabileceğini biliyorum. O benim karım ve çocuklarımızın annesi" ifadelerini kaydeden adamın paylaşımı herkesi şoke etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Böylesi ancak filmlerde olur" yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biyolojik kardeş olabilirsiniz, kuzen olabilirsiniz ya da doktor yanılıyor olabilir" yorumunu yaptı.