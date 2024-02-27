Karısı otelde kendisi karavanda kaldı. Sosyetenin en güncel dedikodusu anında yayıldı

Kaynak: Patronlar Dünyası
Karısı otelde kendisi karavanda kaldı. Sosyetenin en güncel dedikodusu anında yayıldı
Sosyetenin gözde çiftlerinden İzzet-Yasemin Özilhan çiftinin Uludağ’da yaptıkları tatil magazin gündeminin orta yerine bomba gibi düştü. İzzet- Yasemin Özilhan çiftinin ayrı yerlerde kalması sosyetede kazanların kaynamasına yeterli oldu.

Ünlü çift hafta sonunu kış turizminin en cazip noktalarından birisi olan Uludağ’da geçirdi. Yasemin Özilhan, kızları ile birlikte Uludağ’da bulunan ünlü bir otelde geçirdi.

İzzet Özilhan ise eşinin yanında kalmayıp, Uludağ’ın ücra bir yerinde karavanda kaldı. Hal böyle iken sosyetenin magazin dünyası bu bilgi çalkalandı. Konu hakkında en çapıcı yorum ise “Ayrıldılar ama çocukları için evliliklerini sürdürüyorlar” şeklinde oldu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Dedikodu iyiden iyiye yayılırken konu hakkında aydınlatıcı bilgi Günaydın gazetesi yazarı Bülent Cankurt’tan geldi. Cankurt çiftin ayrı kalmalarının nedeninin tamamen macera nedeni ile olduğunu belirtti.

İzzet Özilhan doğa ve macera tutkusu nedeni ile karavanda kalmayı seçerken, eşi ise rahatlık sebebi ile otelde kalmayı tercih etti.

İkili gündüzleri karavanda buluşup tatilin tadını çıkartıyor, geceleri ise ayrılıyorlardı.

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