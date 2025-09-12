Karısı ve çocuklarının önünde darp edilen babanın hayat mücadelesi sürüyor

İngiltere'nin Essex bölgesinde, bir baba, 4 yaşındaki kızının gözleri önünde uğradığı akıl almaz saldırının ardından hayati bir ameliyata girmeye hazırlanıyor. 27 yaşında olduğu bildirilen Kaisen Kinsella, ağustos ayının sonunda ailesiyle yemek yediği sırada ölümüne darp edilmiş, kafatasında ağır kırıklar ve beyin kanaması oluşmuştu.

AİLE YEMEĞİNDEN HASTANE ODASINA

22 Ağustos Cuma akşamı North Stifford'daki Dog and Partridge adlı pubda meydana gelen olayda Kaisen Kinsella, eşi Georgy Annaise, 4 yaşındaki kızları Sylvie Star ve 7 aylık evlatları Sully Moon ile birlikte akşam yemeği yerken saldırıya uğradı. Saldırı anını, kucağında travma geçiren kızıyla izlemek zorunda kalan mağdurun eşi The Mirror'a yaptığı açıklamada "Aile yemeğimizin böylesi bir kabusa dönüşeceğini asla hayal edemezdim" ifadelerini kullandı.

KAFATASININ BİR BÖLÜMÜ ÇIKARILACAK

Saldırıda orbitası yani göz çukuru kırılan ve başına aldığı darbelerden sonra beyin kanaması yaşadığı tespit edilen Kinsella, hastanede yaşam savaşına devam ediyor. Mağdurun akın arkadaşı olduğu öğrenilen Charlie Meggs, GoFundMe adlı bağış toplama platformu üzerinden yaptığı son güncellemede, Kinsella'nın bu hafta içinde büyük bir ameliyat geçireceğini duyurdu. Meggs, ameliyatın içeriğini "burnunun estetik rekonstrüksiyonunu ve kafatasının hasar gören kısımlarının çıkarılarak metal plakalarla değiştirilmesini" ifadeleriyle duyurdu.

KÜÇÜK KIZ DERİN TRAVMA YAŞIYOR

Olayın en büyük mağdurlarından biri ise saldırıyı annesinin kucağında izlemek zorunda kalan 4 yaşındaki Sylvie oldu. Annesi Georgy, kızının yaşanan elim hadiseden sonra kabuslar görmeye başladığını, yiyip içmekten kesildiğini belirterek "Okula başlaması gerekiyordu. Onu bu yeni macera için heyecanlandırmak yerine, şimdi hastane ziyaretlerine odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

DESTEK KAMPANYASI SÜRÜYOR

Serbest çalışan bir ısı yalıtımcısı olan Kaisen'in ailesine destek olmak için başlatılan bağış kampanyasında şu ana kadar 6.300 sterlinin üzerinde bağış toplandı. Aile, gösterilen maddi ve manevi destek için duydukları minneti sosyal medya platformlarından sürekli olarak paylaşıyor.

Polis tarafından yapılan son resmi açıklamada ise "korkunç" olarak nitelendirilen olay hakkında soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiği bilgisi paylaşıldı.