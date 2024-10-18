Karısından korkan adam sahte kapkaç planladı. Bütün parasını sanal bahise kaptırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tekstil işiyle uğraşan Coşkun K. (35), yüklü miktarda borcu olduğu için durumu eşiyle paylaşamadı. Kara kara düşünen adam, 58 bin Euro (2 milyon 154 bin TL) parayı evden alıp “İstanbul'da iş anlaşmasına gidiyorum” deyip ayrıldı.

Terminale giden Coşkun K. yakınlardaki bir alışveriş merkezinin kapısında telefonla konuşurken, senaryosu gereği elindeki para dolu çantayı bir anda motosikletli bir kişiye kaptırdı. O anlar ve ikilinin kovalamaca anları kameraya anbean yansıdı.

Kapmkaç kurbanı olan iş insanı Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gözyaşı döktü.

POLİS OYUNU BOZDU

Polis ekiplerine ifade veren Coşkun K., işlemlerinin ardından evine gidip eşine başına gelenleri anlattı. Fakat Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri izlediği güvenlik kameralarında, mağdur adamdan önce motosikletli gaspçının daha önce terminale gittiğini fark etti.

Olaydan şüphelenen ekipler, incelediği yüzlerce güvenlik kamerası sonrası motosikletlinin olay sonrası kıyafetlerini değiştirdiği ve kaskı çıkardığını tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmada hırsızın İsmail Melih A. olduğunu öğrendi.

Düzenlen operasyon sonrası yakalanan motosikletinin İsmail Melih A. 'nın parayı kaptıran Korkmaz'ın 15 yıllık arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

Gözaltına alınan 2 arkadaş, emniyette çapraz sorguda olayın gerçeğini anlatmak zorunda kaldı. Coşkun K.'nın aslında 1 milyon lira üzerinde borcu olduğu ve ödeyemediği için eşine söyleyemediği ve evden ‘iş anlaşmasına gidiyorum' diyerek ayrıldığı belirlendi. Genç adamın arkadaşı İsmail Melih A. ile kapkaç oyunu yaptığı öğrenildi.

Emniyet tutanaklarını eşine gösterip kendini mağdur göstermeye çalışan Coşkun K.'nın oyununu bozan polis ekipleri şahısları "Suç uydurma ve güvenlik güçlerini meşgul ettiği" iddiasıyla adliyeye sevk etti.

"YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Öte yandan, İsmail Melih A. verdiği ifadede, Coşkun K.'nın kendisinin 15 yıllık arkadaşı olduğunu ifade ederek, “Çok borcu olduğu için eşine söylemediğini böyle bir fikir yaptığını söyledi. Ağlayınca dayanamadım böyle bir oyuna dahil oldum” dedi.