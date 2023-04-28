Karısını çocuğunun gözü önünde öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, saat 08.15 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1169 sokakta meydana geldi.

Ayrılma aşamasındaki eşi Recibe Koluman’ı (39) takip eden K.K. (50), karısının çocuğu ile birlikte evden çıkmasının ardından peşlerine takıldı.

Karısının yanına yaklaşan K.K., yanındaki tabancasıyla Recibe Koluman'ın başına 4 el ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca ise bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği'ne giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.