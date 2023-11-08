Karısını tüfekle öldürdü

Malatya’da tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Karısını tüfekle öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, 12.10 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Valide Sultan Sokak'ta bir apartmanın zemin katında ikamet eden A.N. ile eşi Aytan Nazin (51) arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrasında A.N. tüfekle eşi Aytan Nazin'e ateş açtı. Karın bölgesinden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytan Nazin kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

A.N.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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