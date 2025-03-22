Karısını vuran yaşlı adama dayak. "Bir anda oldu"

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karısını vuran yaşlı adama dayak. "Bir anda oldu"

Konya'da 77 yaşındaki adam, evde kendine ait tabancayı temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu 53 yaşındaki eşini vurdu. Olayın ardından evde bulunan kadının oğlu ise, yaşlı adamı darp etti. Şüpheli adam gözaltına alındı. Çiftin soyadlarının neden farklı olduğu öğrenilemedi.

Selçuklu ilçesi Kılınçaslan Mahallesi Keçiborlu Sokak üzerinde bulunan 12 katlı binanın 3. katındaki dairede oturan isteyen 77 yaşındaki M.G., kendine ait olduğu öğrenilen tabancayı temizlemeye başladı.

77 yaşındaki M.G., silahın biranda ateş alması sonucu eşi 53 yaşındaki Z.B.'yi vurdu. Bu sırada annesinin yaralandığını gören 28 yaşındaki oğlu B.B. annesinin yaralanmasına neden olan M.G'yi darp etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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KAZARA OLDU

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 77 yaşındaki şüpheli M.G. ve B.B'yi gözaltına aldı. Omzundan hafif yaralanan Z.B. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Öte yandan, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli M.G. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.G. buradaki ilk ifadesinde, "Bir anda yanlışlıkla oldu, kimseyi vurmak istemedim" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Çiftin soyadlarının neden farklı olduğu öğrenilemedi.

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