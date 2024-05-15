Karısının yasak aşk kaçamağı kanlı bitti! Kocası evi basıp dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karısının yasak aşk kaçamağı kanlı bitti! Kocası evi basıp dehşet saçtı
Kırıkkale'de gece saatlerinde evine dönen adam, karısını başka bir erkekle yakalarken, karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaraladı.

Kırıkkale'nin Çalılöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde yaralama olayı meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde evine dönen H.Ç., karısı F.Ç. ile sevgilisi olduğunu düşündüğü İ.E.'yi birlikte yakaladı.

Öfkelenen koca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaralarken, yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilirken, tedavi altına alınan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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