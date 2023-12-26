Karlı ve buzlu zeminde düşünce hemen bunları yapın

Karlı, buzlu havalarda bir anlık dalgınlıkla düşme ihtimaliniz çok yüksek. Kış aylarında düşmelere bağlı kırıkların sayısı artış gösteriyor. Ayak, bacak, el bileği ve özellikle ayak bileği kırıkları had safhada.

Karda, buzda kayıp düşmek oldukça tehlikeli. Sözgelimi önlem alınmadan düşüldüğünde kişi kuyruk sokumunu kırabiliyor. Bu çok tehlikeli bir kırık. Bu nedenle buzlu ve karlı zeminde nasıl yürüyeceğimizi kesinlikle bilmemiz gerek.

Eller cepte asla yürünmemelidir.

Ser dönüşlerden kaçınılmalıdır.

Dengeli yürünmelidir.

Uygun bot seçilmelidir.

Kösele ayakkabı giyilmemelidir. Lastik ve altı tırtıklı botları giymekte yarar var.

Düşmeler sonrasında kırıklar ileri yaşlarda da etkisini gösterecektir. Özellikle çocukların çok dikkat etmesi gerekir. Okula giden çocuğun sırt çantasını sırtında taşıması gerekir. El çantası yerine mümkün olduğunca sırt çantası kullanın ancak çok fazla yüklemeyin.

Kaslarınızı ısıtacak ve sıcak tutacak kıyafetleri tercih edin.

Mutlaka eldiven ve şapka kullanın. Her ikisi de düşmenin etkisini azaltacaktır. Peki düştükten hemen sonra ne yapılmalı sorusunun yanıtı nedir? İşte ayrıntılar

DÜŞTÜKTEN SONRA HEMEN BUNLARI YAPIN

Düşen kişiye ilk müdahalenin bilinçli bir kişi tararfından yapılması gerekir. 112 gelene kadar düşen kişinin mümkün olduğunca hareket ettirilmemesi sağlanmalıdır.

Oluşabilecek ödem nedeniyle saat ve yüzükleri bulundukları yerden hemen çıkarılmalıdır. Yaralı bölge yukarıda tutulmalıdır. Kanama varsa yaralı bölge hemen temiz suyla temizlenmeli üzerine temiz bir bezle bastırılmalıdır.