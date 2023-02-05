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Karda kayan otomobil yayalara çarptı: 5 yaralı

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir otomobil kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 14:47
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Karlı yol kazaya neden oldu: 5 yaralı 

Karda kayan otomobil yayalara çarptı: 5 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Adıyaman’ın Besni ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, karlı yolda kayarak kontrolden çıkan Muhittin Meşe idaresindeki 27 AFU 64 plakalı otomobil, Besni ilçesi Kartal Kavşağı yakınlarında yolda yürüyen Kübra Turan ve Fatma Küpeli’ye çarptı. Yayalara çarpan otomobil daha sonra kaldırıma çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaya Kübra Turan, Fatma Küpeli ile otomobilde bulunan Ahmet Çakmak, Ahmet Çiçek ve Ahmet Ünal yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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