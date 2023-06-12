Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl'e bıçaklı saldırı

(DHA) Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesinde Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.
Kahvehaneye giren Ö.A., bıçakla Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'e saldırdı. Bingöl, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Saldırgan Ö.A. kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl, ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sadri Bingöl, buradan Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ö.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.