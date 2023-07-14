Karma eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı'na MHP'den destek açıklaması

Karma eğitimi hedefine alan Bakan Yusuf Tekin'e bir destek açıklaması daha geldi. MHP'li Feti Yıldız, “Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir" diyerek Tekine destek verdi.

Karma eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı'na MHP'den destek açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olarak karma eğitimin haricinde kız okulları kurmayı dile getirmişti.

Tekin, kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin, "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini iddia ederek "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" ifadelerine yer vermişti.

Tekin'in açıklamaları tartışmalara neden olurken Cumhur İttifakı'nın ikinci büyük üyesi MHP'den Milli Eğitim Bakanı'na destek geldi.

"KIZ OKULLARININ DA OLMASI ZENGİNLİK"

Haber7'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir. Kız öğrencilerin hem karma okullarda hem kız okullarında okumalarının bir sakıncası yok. Bunun laiklikle de bir alakası yok” diye konuştu.

“Laikliğin ortadan kaldırılacağı iddiası gerçek dışı bir iddiadır. Laikliğe bir şey olmaz” diye konuşan Yıldız, “kız okullarının laikliğe zarar vereceği” düşüncesinin ‘cahilce’ olduğunu söyledi.

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