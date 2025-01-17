Karne heyecanını ilk kez yaşadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karne heyecanını ilk kez yaşadı

Rize'de 15 yaşındaki Medine Nur Şen, engelli olduğu için daha önce okula gitme fırsatı bulamadı ve bugüne kadar evde eğitim gördü. Şen, bugün ilk kez karne heyecanı yaşadı.

Rize'de yaşayan ve engelli olduğu için daha önce hiç okula gitmeyen 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Medine Nur Şen, eğitimini 1. sınıftan buyana evde aldı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde de evde eğitim görerek tamamlayan Medine bu kez karnesini evinde değil diğer arkadaşları gibi olması gerektiği yerde, tekerlekli sandalye ile getirildiği okulunda aldı.

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1,5 ay önce babasını kaybettiği için hem moral olması hem de güzel bir anı yaşaması için okulu Ali Metin Kazancı Anadolu Lisesi'ne getirilen Medine karnesini ve notları sayesinde hak ettiği Teşekkür Belgesi'ni çok sevdiği öğretmeni Aynur Yılmaz ve Okul Müdürü Nurettin Şentürk'ün elinden aldı.

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Medine'nin karne heyecanı ise gözlerine yansıdı.

Karne heyecanını ilk kez yaşadı

Karne heyecanını ilk kez yaşadı

Karne heyecanını ilk kez yaşadı

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