Karnesini getiren öğrencilere indirim jesti

Kaynak: İHA
Karnesini getiren öğrencilere indirim jesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere büyük jestte bulundu. Öğrenci ve ailelere, 2 Şubat tarihine kadar Kartepe Teleferiği'nde indirim imkanı sağlıyor.

Eğitim öğretim döneminin ilk yarıyıl tatil döneminde, öğrenci ve ailelerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden jest uygulama geldi. Büyükşehirin, Kocaeli ve Marmara Bölgesi'ne kazandırdığı Kartepe Teleferiği, tatil boyunca hem öğrencilere hem de ailelerine indirimli hizmet verecek.

Karnesini yanında getirerek Kartepe Teleferiği'ne binecek öğrencilere yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirim uygulanacak.

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İndirimli seyahat edecek öğrenciler; doğanın, Sapanca Gölü'nün ve şehir manzarasının eşliğinde Kuzu Yayla'ya çıkacak. İndirimli uygulama 2 Şubat tarihine kadar geçerli olacak.

Karnesini getiren öğrencilere indirim jesti

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