Karnı acıkan fil bakkala daldı! Ne var ne yok yedi

Olay anına ilişkin görüntülerde, “Plai Biang Lek” olarak bilinen filin bakkalın önünde kısa bir süre bekledikten sonra tüm vücudunu içeri soktuğu görülüyor. Yol kenarındaki bakkala sakin bir şekilde giren fil, tezgâha yönelerek hortumuyla raftaki atıştırmalıkları alıp yemeye başladı.

Ulusal park görevlilerinin uzaklaştırma çabalarına rağmen fil, yiyecekleri tükettikten sonra hortumunda bir poşet atıştırmalıkla bakkaldan ayrıldı. Filin, bakkalda yalnızca çamur izleri bırakmakla yetindiği ve başka bir hasara yol açmadığı belirtildi.

Bakkal sahibi Kamploy Kakaew, sosyal medyada paylaştığı videoda olayı gülerek anlattı. Fillerin evlere girdiğini daha önce duyduğunu ancak böyle bir olayın ilk kez başına geldiğini ifade eden Kamploy, dev ziyaretçinin o sabah aldığı dokuz paket tatlı pirinç krakeri, bir sandviçi ve biraz kurutulmuş muzu yediğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE EVLERE GİRMİŞTİ

Ulusal parkta gönüllü olarak çalışan ve fili tanıyan Danai Sookkanthachat, filin adının Plai Biang Lek olduğunu ve yaklaşık 30 yaşında olduğunu belirtti. Biang’ın bölgede sıkça görüldüğünü aktaran Sookkanthachat, filin daha önce evlere girdiğini bildiklerini, ancak bir bakkala girmesinin ilk kez gerçekleştiğini ifade etti.

Danai, “Bakkaldan çıktıktan sonra bir evin yatak odası penceresini açmaya çalıştı” dedi.

Tayland Doğa Parkları ve Yaban Hayatı Dairesi’ne göre, 2024 itibarıyla ülkede yaklaşık 4.000 vahşi fil bulunuyor. Tarım arazilerinin ormanlara doğru genişlemesi, fillerin doğal yaşam alanlarını kısıtlıyor. Bu durum, onları yiyecek aramak için insan yerleşimlerine yönlendiriyor.