Karnın sağ alt tarafındaki ağrıya uzmanlar ne diyor?

Karnın sağ alt tarafındaki ağrı, birçok farklı durumun belirtisi olabilir.

Uzmanlar, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizin, karın ağrısını önlemede yardımcı olabileceğini vurguluyor.

Uzm. Dr. Sarp Kaya Görür'ün apandisit üzerine verdiği önemli bilgiler şu şekilde verdi:

"Apandisit, ince bağırsaklarımızın son kısmı ile kalın bağırsağımızın başlangıç noktasında yer alan ve Apendiks Vermiformis ya da halk arasında bilinen adıylaKör Bağırsakın iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Vermiformis terimi, solucan şeklinde anlamına gelir ve bu organın görünümünü tanımlar. Apendiks Vermiformis, yani Kör Bağırsak, karnımızın sağ alt kısmında, ince ve kalın bağırsakların birleştiği noktada konumlanmıştır. Bu yapı, yaklaşık yarım santimetre kalınlığında ve 6 ila 9 santimetre uzunluğunda olup, vücudumuz için önemli işlevlere sahiptir."

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ayşe Kılıç, bu tür ağrıların ciddiye alınması gerektiğini ve bazen basit bir gaz sıkışmasından kaynaklanabileceğini, ancak apandisit gibi ciddi durumların da işareti olabileceğini belirtiyor.

Ağrının Nedenleri ve Belirtileri

Sağ alt karın ağrısının en yaygın nedenlerinden biri apandisittir. Ancak, ağrı aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları veya bağırsak sorunları gibi diğer sağlık problemlerinden de kaynaklanabilir.

Dr. Kılıç, ağrıya eşlik edebilecek belirtiler arasında ateş, titreme, mide bulantısı ve kusma, ishal, baş dönmesi ve kanlı dışkı gibi semptomları sayıyor.

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Dr. Kılıç, tanı için genellikle görüntüleme testleri ve kan testleri yapıldığını belirtiyor.

Tedavi yöntemleri, ağrının nedenine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Örneğin, apandisit durumunda cerrahi müdahale gerekebilirken, idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Önleme ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Ayrıca, Dr. Kılıç, ağrı kesici ve anti-inflamatuar ilaçların yanı sıra, kabızlık için laksatiflerin ve bağırsak gazını azaltmak için doğal çözümlerin de faydalı olabileceğini belirtiyor.