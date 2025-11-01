Altınordu ilçesindeki Atiye A., Ordu Devlet Hastanesi'ne karnındaki şişkinlik ve halsizlik nedeniyle gitti. Tetkiklerde karnında kitle saptanan Atiye A., ameliyata alındı.

Op. Dr. Selim Akçay'ın gerçekleştirdiği operasyonda, karın bölgesinden 24 santimetre boyunda, 5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Alınan kitle, inceleme için patoloji laboratuvarına gönderildi.

"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ"

Ameliyatı yapan Op. Dr. Selim Akçay, "Bu tür büyük kitlelerde erken teşhis ve düzenli kontroller hayati önem taşımaktadır. Hastamızın operasyonu başarılı geçti, genel durumu şu anda stabil" dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Selim Akçay ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik eder, hastamıza acil şifalar dileriz" denildi.