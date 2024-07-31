Karpuzu önce susuzluk şimdi de kırmızı örümcek vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karpuzu önce susuzluk şimdi de kırmızı örümcek vurdu

Tekirdağ'ın önemli karpuz üretim merkezlerinden Marmaraereğlisi ilçesinde, ekili ürünlerde kırmızı örümcek zararlısının görülmesi üreticileri endişelendirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Sağlam, "Genel zararlılar içinde yaprak bitleri ve kırmızı örümcekler başta gelmektedir. Bunlar, bitkilerin öz suyunu tüketerek verim kaybına neden olmaktadırlar" dedi.

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Bu yıl kavurucu sıcaklar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesinde karpuzlarda kırmızı örümcek zararlısı görüldü. Kırmızı örümcekler, yaprakların öz suyunu emerek beslenip, zedeliyor ve verim kaybına neden oluyor. Beslendikleri yapraklarda önce beyaz, sonra sarı ve kahverengi lekeler oluşturan kırmızı örümcekler, bu lekelerin birleşmesiyle yaprakların tamamen kuruyup düşmesine ve üründe yüzde 40'lara varan verim kaybına yol açıyor.

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"ÖLDÜRMEK İÇİN İLAÇ ATIYORUZ"

Yeniçiftlik Mahallesi'nde üreticiler bu yıl yaklaşık 2 bin 500 dönüm alan karpuz ekti. Üreticilerden Volkan Kurt, bu yıl barajlarda yeterli su olması nedeniyle su sorunu yaşamadıklarını, ancak kırmızı örümcek tehlikesiyle karşılaştıklarını belirtti.

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Kurt, "Karpuzların yapraklarında milyonlarca oluyor. Suyunu emiyor, kurutuyor. Kuruttuğu zaman kök ölüyor. Kök öldüğü zaman karpuz olmadan ham olarak öldüğü için bu sefer de içi et gibi oluyor. Bununla mücadele ediyoruz ve çok zorlanıyoruz. 4-5 günde bir ilaç atıyoruz öldürmek için. Fakat yine kuraklıktan sebebi bu da. Yağmur yağmadığı için bunlar da yerde yumurtaları, lavrası olduğu için oradan ürüyorlar. Bir türlü başa çıkamıyoruz" diye konuştu.

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"ARACILAR PARA KAZANIYOR"

Kurt, üründen para kazanamadıklarını, karpuzun kilosunun maliyetinin 4-5 lira olduğunu ancak marketlerde 15 liraya satıldığını söyledi. "Fiyat politikası marketlerde 15 lira. 15 liranın altında çok karpuz yok. Bizde eden 3-4 lira. Bunu üreten biziz, aracılar bizden çok para kazanıyor. Bir de bu yaş meyve, aracılar bekliyorlar, son dakika geliyorlar. Yani fırsatçılığa dönüyor, biz de zorlanıyoruz. Fiyatın yüksek olmasının bizimle alakası yok.

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Bizden 3 liraya 4 lira istiyorlar. Orada o karpuz 15 liraya nasıl çıkıyor biz de onu anlamış değiliz. Yani biz ekiyoruz, fidesi, masraflı artık öyle eskisi gibi de değil işler. Hortumu, poşeti, naylonu, işçisi, ekilişi, mazotu, sulaması. Öyle bir masrafı var ki dekar maliyetleri çok. Ama onlarda dekar maliyeti yok, bu para diyor alıyor ve bizden çok para kazanıyorlar. Ama hak, adalet olsun azıcık biz onu istiyoruz. Yani bir emeğin karşılığı olsun ki, bir dahaki yıla da biz de hazırlanalım" ifadelerini kullandı.

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"SAYILARI HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTIYOR"

NKÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Sağlam, tarımsal üretimde pek çok zararlının bitkilere zarar verdiğini belirtti. Sağlam, "Bunlar bazı özel zararlar, bazı genel zararlardır. Genel zararlılar içinde yaprak bitleri ve kırmızı örümcekler başta gelmektedir. Bunlar, ürünlerde bitkilerin öz suyunu tüketmek suretiyle verim kaybına neden olmaktadırlar. Bu genel zararlar, özellikle küresel ısınmanın da etkisiyle operasyonlarını daha hızlı bir şekilde artırabilmektedirler.

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Hava sıcaklığına bağlı olarak, daha kısa sürede yumurtalar açılmakta, daha kısa sürede ergin hale geçmektedirler. Bu nedenle sayılar daha hızlı bir şekilde artmakta, bu da sınırlı olan bitki alanı içinde daha fazla zarar vermesine neden olmaktadır. Üreticilerimize tavsiyemiz; ürünlerini daha sık aralıklarla kontrol etmeleri, ürünlerdeki potansiyel hastalık ve zararlar konusunda kendilerini geliştirmeleri ve uzmanlaşmalarını öneriyoruz" dedi.

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