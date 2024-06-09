Karpuzun üzerindeki yazıyı gören besmele çekti. Bin lira verdiler satmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karpuzun üzerindeki yazıyı gören besmele çekti. Bin lira verdiler satmadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üzerinde ‘Allah' yazan karpuzu görenler gözlerine inanamadı. Sadece bu yazıyı görmek için çok sayıda kişi manavın önünde kuyruk oldu.

Özgürlük Meydanı'nda bulunan dükkanında meyve-sebze satışı yapan Velat Arslan adlı manav, karpuzlarını tezgaha dizdiği sırada üzerinde “Allah” yazan bir kapuz fark etti.

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Karpuzu hemen diğerlerinden ayırarak tezgahında sergileyen Velat Arslan, birçok kişinin almak istemesine karşı bu özel karpuzu satmadı.

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İlk kez böyle bir durumla karşılaşması nedeni ile şaşkınlığını dile getiren Arslan, “Sabah karpuzları dizdiğim sırada ‘Allah' isminin olduğu bir karpuzu gördüm Hemen onu diğerlerinden ayırarak sakladım. Bu herkese nasip olmaz. İnşallah Allah'ın sevdiği kullarındanızdır. Karpuz için bana bin liraya kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım. Onu evime götüreceğim. Allah bu güzel duyguları herkese nasip eylesin inşallah” dedi.

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