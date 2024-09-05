Kars Ani Örenyeri'nde tarihe ışık tutacak keşif: Büyük Selçuklu Dönemine ait

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda, Anadolu'daki ilk Türk-İslam şehri Ani'nin tarihine ışık tutan buluntulara rastlandı.

Kazı çalışmaları, 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi ortaklığında sürdürülüyor.

Çalışmalara sekiz farklı üniversiteden yaklaşık 35 kişilik bir ekip katılıyor. Bu yılki kazılarda, Büyük Selçuklu dönemine ait bir erzak deposunun gün yüzüne çıkarılması büyük bir heyecan yarattı.

BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİNDEN KALMA ERZAK DEPOSU

Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Ani'deki kazılarda, Selçuklular dönemine ait bir erzak deposunun bulunduğunu açıkladı.

Depodaki sekiz adet pişmiş toprak küp, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ve ağız çapları ortalama 50 santim olan konik formda. Ayrıca, depodan çıkarılan ve Orta Çağ İslam ikonografisinde cenneti sembolize eden tavus kuşu figürlü bir kase parçası da dikkat çekti.

ANİ'NİN TARİHÎ ÖNEMİ VE KAZI ÇALIŞMALARI

Ani Örenyeri, Kars merkeze 42 kilometre uzaklıkta ve Türkiye-Ermenistan sınırında yer alıyor. Şehir, binlerce yıl boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Ani, özellikle 9. yüzyılda Bagratlı Hanedanlığı döneminde dini bir merkez haline gelmiş, 1064'te Büyük Selçuklular tarafından fethedildikten sonra büyük bir gelişim göstermişti.

Sultan Alparslan'ın fethettiği Ani, Anadolu'daki ilk Türk-İslam kapısı olarak kabul ediliyor ve burada inşa edilen Ebu'l Menûçehr Camii gibi yapılar Anadolu'daki Türk-İslam mimarisinin başlangıcını oluşturuyor.

KAZI VE KORUMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ani'deki kazı ve koruma çalışmaları, geniş bir arkeolojik alanı kapsayan ve Türkiye'nin en büyük kazı alanı olan Ani Örenyeri'nde devam ediyor.

Çalışmalar, Selçuklu dönemine ait çarşılar, konutlar ve sur kalıntılarının yanı sıra, Ermenistan sınırına yakın bölgedeki tarihi kalıntıları da içeriyor. Bu kapsamda ortaya çıkan buluntular, bölgenin tarihî ve kültürel önemini bir kez daha gözler önüne serdi.