Kars eksi 12’yi gördü! Her yer buz tuttu

Kaynak: İHA
Kars eksi 12’yi gördü! Her yer buz tuttu

Kar yağışının ardından Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentte soğuktan Kars Çayı kısmen buz tutarken ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları dondu.

Kar yağışının ardından Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Soğuktan dolayı Kars Çayı kısmen buz tutarken ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları dondu.

Kars Çayı'nın buz tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, "Sabah erken kalktım, Kars Çayı buz tutmuş, artık soğuklar başladı. Üşüyoruz, soğuktur" ifadelerini kullandılar.

TERMOMETRE EKSİ 12 DERECEYİ GÖRDÜ

Kentte etkili olan soğuk hava vatandaşları olumsuz etkiliyor. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, uzun süre araçlarının camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

Soğuktan kentte ağaçlar kırağı tuttu. Termometrelerin eksi 12 dereceyi gösterdiği kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ölçülürken, sabah saatlerinde sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü.

Son Haberler
Google Haritalar'da ‘Hız Tuzağı’ gitti, ‘Polis’ geldi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor...
Google Haritalar'da ‘Hız Tuzağı’ gitti, ‘Polis’ geldi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor...
Antik çağın gizemli oyun dünyası! Çocuklar nasıl eğleniyordu? İşin uzmanları anlatıyor...
Antik çağın gizemli oyun dünyası! Çocuklar nasıl eğleniyordu? İşin uzmanları anlatıyor...
Kars eksi 12'yi gördü her yer buz tuttu
Kars eksi 12'yi gördü her yer buz tuttu
Firari patroniçe yakalandı
Firari patroniçe yakalandı
Sakatlanan Abdülkerim Bardakçı’nın durumu belli oldu
Sakatlanan Abdülkerim Bardakçı’nın durumu belli oldu