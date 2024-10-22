Kars kışa merhaba dedi

Kaynak: İHA
Kars kışa merhaba dedi

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşların buz mesaisi de başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

Kars'ta havaların soğuduğunu ifade eden Hasan Topçu, “Ekim ayı çıkmadan kış kendisini hissettirdi, kasım ayına girmedik, gece eksi 7 derece olduğundan araçlarımızın camları buz tutuyor. Sabah böyle temizlemek zorunda kalıyoruz. Temizlemesek yola çıkamıyoruz.” şeklinde konuştu.

TERMOMETRELER EKSİ 6 DERECEYİ GÖSTERDİ

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 9, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

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