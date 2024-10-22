Kars kışa merhaba dedi

Kars'ta havaların soğuduğunu ifade eden Hasan Topçu, “Ekim ayı çıkmadan kış kendisini hissettirdi, kasım ayına girmedik, gece eksi 7 derece olduğundan araçlarımızın camları buz tutuyor. Sabah böyle temizlemek zorunda kalıyoruz. Temizlemesek yola çıkamıyoruz.” şeklinde konuştu.



TERMOMETRELER EKSİ 6 DERECEYİ GÖSTERDİ

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 9, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.