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Kars ve Ardahan'da göletler, çeşmeler, kaldırımlar buz tuttu

Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, göletler, çeşmeler, kaldırımlar buz tuttu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:58
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Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, göletler, çeşmeler, kaldırımlar buz tuttu

Kars ve Ardahan'da göletler, çeşmeler, kaldırımlar buz tuttu
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Sarıkamış ilçesinde dereler, göletler buzla kaplandı, bitki ve ağaçları kırağı tuttu.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, pistler bölgesinde bulunan sarıçam ormanlarındaki ağaçları kırağı kapladı.

Akyaka ilçesinde soğuk hava nedeniyle bazı araçlar dondu. Sürücüler takviye yardımıyla araçlarını çalıştırabildi.

İlçedeki bazı çeşmeler de buzla kaplandı.

ARDAHAN

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sis oluştu, civardaki bitki ve ağaçları kırağı tuttu.

Göle ilçesinde de dondurucu soğuklar yol ve kaldırımların buz tutmasına neden oldu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

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