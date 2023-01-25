Kars ve Ardahan'da göletler, çeşmeler, kaldırımlar buz tuttu

Sarıkamış ilçesinde dereler, göletler buzla kaplandı, bitki ve ağaçları kırağı tuttu.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, pistler bölgesinde bulunan sarıçam ormanlarındaki ağaçları kırağı kapladı.
Akyaka ilçesinde soğuk hava nedeniyle bazı araçlar dondu. Sürücüler takviye yardımıyla araçlarını çalıştırabildi.
İlçedeki bazı çeşmeler de buzla kaplandı.
ARDAHAN
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sis oluştu, civardaki bitki ve ağaçları kırağı tuttu.
Göle ilçesinde de dondurucu soğuklar yol ve kaldırımların buz tutmasına neden oldu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
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