Karsan Otonom e-ATAK tasarımıyla ödül aldı

Türk otomotiv sanayinde 57 yılı geride bırakan Karsan, yüksek teknolojiyle geliştirdiği ürünleri otoritelerin beğenisini kazanıyor. Karsan, yüksek teknolojili üretim gücü ve inovatif çalışmalarıyla Avrupa’nın ulaşım altyapısını yenilemeye devam ediyor. Şirket, Avrupa’dan sonra yeni hedef pazar olarak Kuzey Amerika’yı belirledi. Karsan, tasarımlarıyla da ödüller kazanmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yüzde 100 elektrikli Karsan Otonom e-ATAK, Alman Tasarım Konseyi tarafından “Mükemmel Ürün Tasarımı” ödülü aldı.

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLER ALIYOR

Toplu taşıma sektöründe ilkleri başardıklarını hatırlatan Karsan CEO’su Okan Baş, “Otonom e-ATAK, Busworld Digital Awards’ta Digitally Enhanced Driving (Dijital Olarak Geliştirilmiş Sürüş) kategorisinde en beğenilen model olarak ödül almıştı. Aracımız tasarımıyla da Almanlar tarafından tescillenmiş oldu. Dünya Tasarım Örgütü'nün de kurucu üyesi olan German Design Counsil tarafından ‘Mükemmel Ürün Tasarımı’ ödülünü almak bizi gururlandırdı” dedi.

SERİ ÜRETİM İLK SEVİYE 4 OTONOM OTOBÜSÜ

Baş, Karsan Otonom e-ATAK’ın, dünyanın seri üretim ilk Seviye 4 otonom otobüsü olduğunun altını çizdi. Baş, iş ortağı ADASTEC ile birlikte geliştirdikleri aracın 2022’den beri Norveç Stavanger’da yolcu taşıdığını söyledi. Bugüne kadar Otonom e-ATAK ile 20 binin üzerinde yolcu taşıdıklarını belirten Baş, “ABD, Norveç, Fransa, Romanya ve Türkiye’de hayata geçirdiğimiz 6 farklı otonom projesi ile 1,5 yıllık süreçte 50 bin kilometrelik sürüş deneyimi elde ettik. Bu tecrübe bizi otonom araç pazarında ileri taşıyacak” diye konuştu.