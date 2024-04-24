Karşı şeride geçen otomobil kamyona kafadan çarptı

Kaynak: İHA
Karşı şeride geçen otomobil kamyona kafadan çarptı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu bir kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Ereğli Kara yolunun 11. kilometresinde gerçekleşti. H.A.E. yönetimindeki 42 EJR 23 plakalı otomobil, Acıgöl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti ve H.B. yönetimindeki 42 BG 275 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü H.A.E., eşi S.E., kızları G.T. ve 2 yaşındaki torunları M.D.T. yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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