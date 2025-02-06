Kars'ı tipi vurdu

Kars-Digor-Iğdır karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, karayolları ekipleri yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hava sıcaklığının eksi 14 derece olduğu bölgede trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri, sürücülerden araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.

Kars ve tipinin etkili olduğunu ifade eden sürücüler, "Kars-Digor karayolundayız. Yoğun bir tipi var. Şiddetli rüzgar ile birlikte tipi de var. Karayolları ekipleri yolları açmaya çalışıyor ancak bu şekilde devam ederse yollarda buzlanma ve tipiden kapanabilir" dedi.

Öte yandan, kar kent merkezinde aralıklarla yağarken, yüksek kesimlerde ise tipi ile birlikten etkisini sürdürüyor.