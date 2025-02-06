Kars'ı tipi vurdu

Kaynak: İHA

Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kars-Digor-Iğdır kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kars-Digor-Iğdır karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, karayolları ekipleri yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Hava sıcaklığının eksi 14 derece olduğu bölgede trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri, sürücülerden araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.

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Kars ve tipinin etkili olduğunu ifade eden sürücüler, "Kars-Digor karayolundayız. Yoğun bir tipi var. Şiddetli rüzgar ile birlikte tipi de var. Karayolları ekipleri yolları açmaya çalışıyor ancak bu şekilde devam ederse yollarda buzlanma ve tipiden kapanabilir" dedi.

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Öte yandan, kar kent merkezinde aralıklarla yağarken, yüksek kesimlerde ise tipi ile birlikten etkisini sürdürüyor.

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