Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti
Adana’da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı vatandaş kendisine otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Meydana gelen kaza, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre, 69 yaşındaki Yahya Doğan bulvarda karşıya geçtiği sırada Nazan A. idaresindeki 01 BAL 260 plakalı otomobil kendisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Doğan, savrularak refüje düştü.

Yaşlı adama Nazan A. ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye initkal eden sağlık ekipleri Doğan’ın hayatını olay yerinde kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 69 yaşındaki Doğan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya sebep olan Nazan A. gözaltına alındı.

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