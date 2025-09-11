Karşıköy’de alevler yükseldi: 4 ev küle döndü! Görüntüler şoke etti

Karşıköy’de alevler yükseldi: 4 ev küle döndü! Görüntüler şoke etti

Artvin’in Borçka ilçesinde çıkan yangında 2 katlı 4 ev tamamen yanarak küle döndü. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Borçka’ya bağlı Karşıköy köyünde meydana geldi. Cemal Tören’e ait evde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, çevredeki diğer evlere sıçradı.

Alevleri gören köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın sırasında evlerdeki aileler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 katlı 4 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

