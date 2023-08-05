Karşılıksız aşk katliama dönüştü. Batman’da vahşet: 2’si çocuk 7 kişi öldürüldü

Korkunç olay Batman’ın Örensu Köyü’nde yaşandı.

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Taş ve Çakmak ailesi uzun yıllardır bu köyde bir arada yaşıyorlardı. Taş ailesi bu ailenin 18 yaşındaki kızları Sultan’ı oğulları Fevzi Taş’a, 17 yaşındaki Leyla’yı bir diğer oğulları Yusuf Taş’a, 19 yaşındaki Mizgin’i ise Methi Taş’a istemişlerdi. Ancak olumsuz yanıt almıştı.

Taş ailesi biri henüz çocuk olan 3 kızı kaçırmaya karar verdi. Kızları kaçırarak önce Siirt’e oradan Bitlis’e gidilmesi şeklinde plan yapıldı.

KIZLAR GİTMEK İSTEMEYİNCE ATEŞ AÇTI

Taş ailesinin planı 24 Mart 2014 günü planı devreye sokuldu. Fevzi Taş, Methi Taş, Sadri Çakmak ve o dönem çocuk olan Yusuf Taş plan için yola koyuldular. Beriye (süt sağmaya) giden kızların bulunduğu yere gittiler. Önce kızlara ‘Gelin gidelim’ teklifinde bulundular. Kızlar gitmek istemedi. Taş ailesinin gençleri kızları zorla götürmeye kalkıştı. Methi Taş, Sadri Çakmak ve Yusuf Taş olay yerindeki erkekleri tutarken kadınları kaçırmaya çalıştılar. Kadınlar direnince Fevzi Taş ateş açtı. Peş peşe silah sesleri duyuldu.

İNTİHAR ETTİ

Fevzi Taş, 2’i çocuk 7 kişiyi olay yerinde öldürdü. Bir aileyi hep birlikte katleden şüpheliler amcalarının ayarladıkları dolmuşla olay yerinden kaçtı.

Sevdiği kızı ve onun yakınlarını kurşuna dizen Fevzi Taş ise o araca binmedi. Olay yerinden biraz uzaklaştıktan sonra ise intihar etti.

"YA ONLAR BİZİ ÖLDÜRECEK YA BİZ ONLARI"

Katliamın sanığı suça sürüklenen çocuk Yusuf Taş, “Biz bu işlemi yapmak için ben, Methi ve Feyzi yaklaşık bir ay önce evimizde konuştuk. ‘Kız kaçıralım vermezlerse öldürelim’ şeklinde ortak karar aldık. Silahı almaya ben, Feyzi ve Methi birlikte gittik ve silahı pazartesi günü aldık. Amcam bize herhangi bir şey söylemedi. Olay günü Sadettin'in oğlunun düğünü vardı. Bu düğünün olacağını bir hafta önceden biz biliyorduk. O günü seçmemizin sebebi köyde fazla kimsenin olmaması ve rahat konuşuruz şeklinde düşündük. Olaydan önce biz ağabeyimle giderken Feyzi bana, ‘ya onlar bizi öldürecek ya biz onları’ dedi. Sonra olayın olduğu yere sürünün yanına gittik” dedi.

“ENGEL OLURSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

“Sürünün başında ölenler Sadiye, Selime, Leyla, Sultan, Osman, Bilal ve Mehmet vardı” diyen Taş ifadesinin devamında şunları söyledi: “Feyzi ağabeyim onlara hitaben ‘kızları verin yoksa sizi öldürürüm’ dedi. Sadiye'de ‘öldürseniz de kızları size vermeyiz’ dedi. Sonra Feyzi ağabeyim silahı Selime'ye doğrulttu. Aralarında mesafe 2 metre kadardı. Boyun kısmına iki el ateş etti. Sonra Leyla aşağı doğru kaçmaya başladı, onun da arkasından bir defa kafasına ateş etti. Aralarındaki mesafe 4 metre civarındaydı. Sonra Sadiye yapma diyerek olay yerine geldi, onunda göğsüne doğru bir el ateş etti. Aralarındaki mesafe 5 metre civarındaydı. Sadiye Feyzi'nin ateş etmesi ile birlikte yere düştü. Sonra olay yerinde bulunan çeşmenin yanında Bilal ve onun yanında Mustafa’nın torunu olan Mehmet vardı. Feyzi onların yanına gitti. Ben Feyzi'nin yapmaması için arkasından koşuyordum. Tüfeği Feyzi bana doğrulttu. ‘Engel olursan seni öldürürüm’ dedi. Olanlar oldu.”

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Yargılamanın yapıldığı Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi Methi Taş’a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası verdi. Yusuf Taş’ta 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Sadri Çakmak ise yargılama sürecinde vefat ettiği için hakkındaki dava düştü.